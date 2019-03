CALCIOMERCATO REAL MADRID PEREZ SOLARI / La sconfitta con l'Ajax e l'eliminazione dalla Champions League hanno concluso una settimana da incubo per il Real Madrid, battuto per tre volte di fila al Bernabeu e fuori da tutti gli obiettivi stagionali. Dopo il ko con gli olandesi, 'As' riporta che il presidente madridista Florentino Perez si è riunito con i suoi uomini più fidati per decidere il da farsi.

Una riunione andata in scena all'interno dello stadio e durata fino alle due di notte. L'idea sarebbe comunque quella di proseguire confino al termine della stagione, un cambio in panchina al momento gioverebbe a poco. Ma l'argentino concluderà la sua esperienza al termine della stagione. Per il prossimo ciclo, 'As' conferma le indiscrezioni di Calciomercato.it