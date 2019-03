CALCIOMERCATO INTER INCONTRO ICARDI MAROTTA / Come un fulmine a ciel sereno.

Mentre tutto il mondosi stava proiettando alla partita molto delicata in casa dell'valida per l'andata degli ottavi di Europa League e nella quale mancherà per infortunio anche Radja Nainggolan , la società con un tweet ha comunicato che in mattinata è andato in scena un incontro nel quale sono state avviate le discussioni tra l'Ad Beppe, Mauroe la moglie-agente Wanda"volto alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte".

Nell'incontro, scrive il sito del 'Corriere dello Sport', la società tramite Marotta avrebbe tra le altre cose ribadito all'ormai ex capitano che la decisione di togliergli la fascia per affidarla a Samir Handanovic è impossibile da cambiare e dunque l'Inter non cederà alle richieste di 'Maurito' che per tornare in campo la rivuole indietro. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo appuntamento per proseguire nel lavoro diplomatico al fine di evitare nuove turbolenze che stanno danneggiando la squadra.

