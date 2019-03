PORTO-ROMA DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE LIVE CRONACA TEMPO REALE CONCEICAO DI FRANCESCO - Dopo la debacle nel derby contro la Lazio, la Roma torna in campo per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I giallorossi di Eusebio Di Francesco, che non vivono un grande momento di forma, partono dal 2-1 dell'andata, firmato dalla doppietta di Nicolò Zaniolo.

Di contro, i portoghesi dell'ex laziale Sergio, fresco di rinnovo contrattuale, si affida alla spinta dei tifosi e sulla voglia di rivalsa, dopo la sconfitta in campionato contro i rivali storici del Benfica tra le mura amiche. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'do Dragao'.

FORMAZIONI UFFICIALI PORTO-ROMA

PORTO (4-3-3): Casillas; Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles; Otávio, Danilo, Herrera; Corona, Marega, Soares. All. Conceiçao

ROMA (3-4-3): Olsen; Juan Jesus, Manolas, Marcano; Karsdorp, De Rossi, N'Zonzi, Kolarov; Zaniolo, Dzeko, Perotti. All. Di Francesco

