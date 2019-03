Calciomercato Inter e Juventus, Bartomeu avvisa Rakitic

CALCIOMERCATO INTER RAKITIC / Nel corso di un'intervista rilasciata a 'SER Catalunya', Josep Maria Bartomeu ha risposto anche ad alcune domande sul futuro di Ivan Rakitic.

Obiettivo concreto dell', il centrocampista croato, che piace anche alla, ha più volte manifestato la sua volontà di restare in Catalogna, ma ilnon ha sin qui fatto nulla per ripagarlo del rifiuto estivo ale nei giorni si è parlato anche di un'intesa di massima tra club. Di sicuro, il rinnnovo dell'ex Siviglia non è assolutamente una priorità della dirigenza del Barça. "Ha un contratto fino al 2021, con opzione per un'altra stagione - ha detto il presidente del Barça - e finora siamo stati molto impegnati con il rinnovo di Jordi Alba che è il migliore terzino sinistro del mondo. Con Ivan parleremo, ma ora siamo concentrati a concludere bene questa stagione e preparare la prossima".

