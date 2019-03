CALCIOMERCATO NAPOLI SALISBURGO ZIELINSKI / Giornata di vigilia per il Napoli. Il club azzurro giocherà domani contro il Salisburgo per l'andata degli ottavi di finale di EuropaLeague. In sala stampa - dove era presente l'inviato di Calciomercato.it - è intervenuto anche Zielinski: "Il gruppo è sereno, si è allenato bene - esordisce - Sappiamo l'importanza della partita, siamo concentrati e non sottovaluteremo il Salisburgo, è un’ottima squadra. Io sto bene, spero di continuare così perché posso crescere ancora soprattutto nelle ultime scelte sotto porta. Rispetto ad un anno fa sono cambiate molte cose.

Ringrazio Ancelotti per la fiducia che mi sta dando, io provo sempre a rispondere in campo. Vado meglio perché non c'è più? Non è così, sono cresciuto grazie alla squadra e io cerco di aiutarla nel migliore dei modi. Forse ci manca anche un po' di fortuna, 20 pali in stagione sono tanti e sono punti che ci mancano in classifica. Dobbiamo continuare a lavorare per creare situazioni, però, solo così metteremo la palla dentro".

RINNOVO - "Se ne preoccupa il mio procuratore. Io sto bene qua, rimarrei volentieri altri cinque anni. Tatuaggio in caso di vittoria dell'Europa League? Non mi piacciono e non credo lo farei. Dovrei anche chiedere a mia mamma, se ne faccio uno mi caccia di casa".

dall'inviato Gennaro Arpaia

