Calciomercato Milan, il regalo Champions arriva dall'Ajax

CALCIOMERCATO MILAN DAVID NERES SUSO / C'è un nome che già da tempo fa brillare gli occhi a casa Milan e da ieri ancora di più: quello di David Neres. L'esterno d'attacco brasiliano viene ritenuto dalla dirigenza rossonera il profilo migliore per rinforzare la rosa, soprattutto in caso di partenza di Suso. Mancino, veloce e dotato di grande tecnica, l'ex giocatore del San Paolo ieri si è tolto la soddisfazione di segnare un gol in casa del Real Madrid, confermando i progressi fatti vedere in questa seconda parte di stagione, dopo un girone di andata vissuto tra alti e bassi.

Calciomercato Milan, per David Neres serve un sacrificio importante

Pagato solamente 12 milioni di euro dall', il 22enne di San Paolo vale ora più del triplo, in base agli ultimi movimenti di calciomercato che potete seguire CLICCANDO QUI

Praticamente ceduto in Cina a gennaio per poco meno di 40 milioni di euro, Neres è rimasto in Olanda perché il Betis Siviglia ha soffiato Lainez ai lancieri proprio all'ultima curva. Senza il sostituto, Marc Overmars decise di interrompere ogni discorso, rinviando un'eventuale cessione all'estate. Seguito anche da Borussia Dortmund e Roma, il brasiliano piace moltissimo a Leonardo che, per arrivare alla cifra di 40 milioni deve però sperare nella qualificazione alla prossima Champions, ma non solo. L'eventuale affondo avrà bisogno anche di una cessione importante e in questo senso il nome di Suso sembra il più indicato per piazzare una plusvalenza coi fiocchi.

