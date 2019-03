Calciomercato Juventus, affondo de Ligt: 'annuncio' ufficiale

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Dominatore assoluto del campo al Santiago Bernabeu, Frenkie de Jong potrebbe non essere l'unico ad aver assaportato il sapore del clasico contro il Real Madrid in anticipo.

Secondo 'Sport', infatti, anche alla luce della grande prestazione di ieri,si sarebbe convinto della bontà dell'operazionee avrebbe dato alla dirigenza il via libera per intavolare la trattativa con l'. Valutato non meno di 70-80 milioni di euro, il difensore olandese è stato visionato dal vivo ieri da Ramon, dirigente blaugrana. "Il nome di de Ligt è sulla scrivania - ha detto il presidente dei catalani a 'Ser Catalunya' - lo valuteremo bene a marzo, il mese in cui prendiamo le decisioni. Con de Jong abbiamo dovuto accelerare perché c'erano altre trattative per lui". Una brutta notizia, dunque, per lache già da mesi ha messo nel mirino il giovane capitano dell'Ajax.