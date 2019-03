NAPOLI SALISBURGO EUROPA LEAGUE CONFERENZA / Giornata di vigilia per il Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico degli azzurri in conferenza stampa in vista del match d'andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Salisburgo. Ecco le parole del mister raccolte da Calciomercato.it:

"Come domenica con la Juve anche questa è una partita importante e complicata. Ma ho visto una squadra consapevole delle difficoltà, ci dobbiamo preparare sapendo che si giocherà su due gare. La partita decisiva ci sarà la prossima settimana. Qualunque sia il risultato domani, a Salisburgo dovremo giocarla al massimo delle nostre possibilità. Il Salisburgo aggredisce e gioca in verticale, tiene ritmi sempre molto alti, dobbiamo essere pronti a questo. È una coppa molto competitiva, ci sono squadre che conoscono la Champions molto bene come le inglesi o le spagnole, il livello è quasi paritario. L’attenzione dei media è inferiore rispetto alla Champions, ma per noi cambia poco, man mano che si va avanti anche l’Europa League ha sempre più importanza. Basti guardare l’albo dei vincitori negli ultimi anni."

INSIGNE - "Non ho parlato con Insigne perché non pensavo ce ne fosse il bisogno. Solo chi tira i rigori li può sbagliare. Si è preso una responsabilità e continuerà a prendersela.

Questa squadra è sempre stata competitiva in Europa quest'anno, dobbiamo concretizzare di più il gioco che mostriamo".

DALLA JUVE AL SALISBURGO -"Non avremo scorie fisiche rispetto alla gara con la Juve, la squadra sta bene. Siamo spiaciuti per il risultato, ma spesso il risultato va al di là delle prestazioni. Dobbiamo evitare i piccoli errori fatti domenica, ma la gara giocata è stata confortante, siamo vivi e in salute. Ci sono sconfitte che fanno meno male di alcune vittorie. San Gennaro non ci sta aiutando in alcune occasioni (ride, ndr.). Dobbiamo migliorare davanti alla porta, perché San Gennaro ha altre cose a cui pensare. Partiamo dal San Paolo, dobbiamo sfruttare il fattore campo con intelligenza. Dovremo tenere in considerazione le loro caratteristiche, giocando in casa abbiamo la voglia di comandare il gioco ma dovremo stare attenti alla fase della difensiva".

GHOULAM - "Viene fuori da un infortunio lungo, non ha giocato con continuità solo per quello. Ma credo sia in crescita, è disponibile per giocare domani".

EPISODIO MERET - "La discrezione è sempre stata la croce degli arbitri, con il VAR si sta cercando di dare oggettività agli episodi ma è molto complicato. Credo che le cose miglioreranno, non so quanto tempo ci vorrà. Per ora l'utilizzo del VAR va migliorato".

AJAX - "Napoli come l’Ajax? Noi abbiamo caratteristiche diverse, l’Ajax cresce i giovani e non ha problemi a lasciarli andare mentre quelli bravi noi cerchiamo di tenerli. Il Real è uscito male dalla Champions perché i cicli finiscono, ha vissuto una serata storta dopo quattro Champions vinte. Direi che va bene così"

Gennaro Arpaia

