INTER FORMAZIONE NAINGGOLAN / Inter e Spalletti nei guai. Si ferma Radja Nainggolan, che nell'ultimo allenamento di ieri ha accusato una distrazione al gemello del polpaccio dopo gli esami a cui si è sottoposto stamane. Un'assenza pesante per Spalletti, proprio nel momento in cui l'ex Roma sembrava aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori.

Il belga non ci sarà sicuramente domani nel match d'andata degli ottavi di Europa League in casa dell'e la sua presenza è in forte dubbio anche per il derby contro ildel prossimo 17 marzo.

Vista l'indisponibilità di Joao Mario e Gagliardini - non inseriti nella lista Uefa - Spalletti potrebbe concedere una chance dal 1' a Borja Valero domani contro i tedeschi, mentre in campionato domenica con la Spal tornerebbe disponibile il portoghese per agire sulla trequarti. Con il recupero prossimo di Keita e vista la prolungata assenza di Icardi, il tecnico di Certaldo potrebbe anche pensare di cambiare modulo in proiezione Milan e affidarsi ad un 4-4-2 con il senegalese al fianco di Lautaro Martinez.

