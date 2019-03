Calciomercato Roma, la notte di Di Francesco: dentro o fuori

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO / La notte decisiva è arrivata. Stasera al 'Do Dragao', la Roma sarà di scena contro il Porto per il ritorno degli ottavi di Champions League. Una notte da 'dentro o fuori' per il club giallorosso e per il suo tecnico, finito nuovamente sulla graticola dopo il pesante ko nel derby di sabato scorso.

Qualora i portoghesi dovessero riuscire a ribaltare l'1 a 2 dell'andata, infatti, per Di Francesco sarebbe inevitabile l'esonero clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Il tecnico giallorosso paga il quinto posto in classifica e alcune debacle clamorose, come l'1 a 7 rimediato poche settimane fa contro la Fiorentina. In caso di esonero di Di Francesco, quindi, sono tre i nomi caldi: Paulo Sousa, in trattativa col Bordeaux, ha mantenuto i contatti coi giallorossi ed è atteso allo stadio per seguire il match dagli spalti; in corsa c'è anche Roberto Donadoni che, al pari del portoghese, chiede un contratto che vada oltre i 4 mesi e duri almeno una stagione in più in caso di qualificazione alla prossima Champions; Christian Panucci, invece, sarebbe forse l'unico disposto ad accettare un accordo di durata più breve. Il futuro della Roma passa dalla notte portoghese.

