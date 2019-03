CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUKAKU ICARDI MANCHESTER UNITED / In estate i protagonisti del calciomercato saranno certamente gli attaccanti. L'Inter deve fare i conti con la grana Icardi e trovare un sostituto all'altezza non sarà certo facile. I nomi circolati in questi giorni sono davvero tanti: sul taccuino ci sarebbero quelli di Lukaku e Dybala. La girandola dei bomber potrebbe dunque coinvolgere anche Manchester United e Juventus.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Dall'Inghilterra arrivano conferme: i Red Devils in estate vogliono provare l'assalto all'asso argentino dei bianconeri. Secondo quanto riportato dal 'Sun' per strapparlo allaservirebbero circa. Il noto giornale riporta anche che il club i Torino è interessato al centravanti belga, che potrebbe dunque abbassare la parte cash.

Ma non è escluso che l'affare riguardi anche Mauro Icardi; con quest'ultimo si innescherebbe un vero domino dei bomber: Dybala allo United, Icardi alla Juventus e Lukaku all'Inter.

