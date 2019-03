JUVENTUS ATLETICO DOUGLAS COSTA / Fari puntati su Douglas Costa alla Juventus in vista del match di ritorno di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma il 12 marzo.

Per il match decisivo della stagione Massimilianospera di avere a sua disposizione anche, che però anche ieri ha lavorato a parte e lontano dal resto del gruppo. Difficile un recupero dell'ex Bayern Monaco per l'anticipo di campionato di venerdì sera con l', con il tecnico bianconero che spera di averlo almeno in panchina la prossima settimana contro i 'Colchoneros' di Simeone. Douglas Costa è fermo da inizio febbraio quando rimediò una contusione alla coscia nel match contro il Parma, a cui si è aggiunto un problema al polpaccio.