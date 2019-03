CALCIOMERCATO AJAX SERIE A ZYECH DE LIGT / Tutti pazzi per i talenti dell'Ajax. Il clamoroso 4 a 1 inflitto ieri al Real Madrid ha portato in auge i ragazzi di Erik ten Hag, autori di una prova memorabile al 'Santiago Bernabeu'. Così, se già prima del match erano tanti gli interessi di mercato nei loro confronti, ora le estimatrici sono destinate a moltiplicarsi. In Serie A, in effetti, sono molteplici le società attente: come anticipato da Calciomercato.it, ieri alcuni collaboratori della Roma erano allo stadio per visionare i talenti di Real-Ajax. La Juventus , dal canto suo, ormai da tempo sfida le 'big' europee (Barcellona su tutte) per Matthijs de Ligt, già capitano degli olandesi e valutato circa 80 milioni di euro.

Calciomercato, Serie A vigile sulle promesse dell'Ajax

Ma non è solo il centrale difensivo il nome caldo per i club italiani:

Partendo dal reparto difensivo, ieri si è messo in mostra il giovane Onana, portiere camerunense classe 1996: il suo profilo in passato fu accostato al Napoli, ma non è escluso un futuro interessamento dell'Inter, alla ricerca del giusto erede di Samir Handanovic. Detto di de Ligt, sulle corsie esterne, invece, Roma, Napoli e nerazzurri seguono la crescita di Tagliafico (terzino sinistro classe '92) e Mazraoui (terzino destro classe '97). A centrocampo, tra i profili più interssanti dell'Ajax c'è van de Beek, fantasista classe 1997 che, oltre alla Roma, piace molto al PSG. Spostandoci in attacco, infine, la Roma continua a seguire Ziyech, trequartista ed esterno che piace anche in Inghilterra e in Germania (Borussia Dortmund su tutte). Milan e Inter, invece, si aggiungono alla corsa dei giallorossi per Neres, mentre il Napoli continua a seguire il 21enne Dolberg. La prossima estate potrebbe quindi scatenarsi l'asta italiana per i preziosi gioielli olandesi.

