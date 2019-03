Calciomercato Juventus, contatti continui per i super colpi!

CALCIOMERCATO JUVENTUS JOAO FELIX RUBEN DIAS / Joao Felix e Ruben Dias. Sono questi i profili seguiti con maggior attenzione dalla Juventus, che cerca rinforzi giovani e di qualità per la prossima stagione.

Considerati tra i migliori prospetti del calcio portoghese, i due talenti delsono cercati dalle migliori società europee, fattore he spingea vagliare la giusta strategia: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Nonostante la clausola rescissoria da 120 milioni di euro, per Joao Felix la Juve potrebbe trattare dai 60 milioni a salire. Del resto, riporta 'Tuttosport', Paratici sarebbe in contatto costante sia con l'agente Mendes sia col Benfica. Non è da escludere, quindi, che i bianconeri, anche grazie all'inserimento di Pjaca nell'affare, possano dare vita a una doppia operazione per portare il difensore e l'attaccante a Torino.

