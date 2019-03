Calciomercato Inter, caso Icardi: il piano 'diabolico' di Wanda Nara!

CALCIOMERCATO INTER ICARDI / Muro contro muro. Icardi e l'Inter continuano a non trovare un punto di intesa per il ritorno in campo dell'argentino, che nella giornata di lunedì ha ribadito la sua volontà di non scendere in campo a causa del fastidio al ginocchio che ormai lo tiene fuori da cinque partite.

Il suo futuro, intanto, sembra sempre più lontano dalla maglia nerazzurra:

La prossima scadenza, riporta la 'Gazzetta dello Sport', sarebbe legata al ritorno a Milano del presidente Steven Zhang: dopo il gran rifiuto di lunedì, infatti, Icardi vorrebbe parlare con il numero uno della società, convinto che il caso-fascia sia esploso perché l’Inter è pronta a venderlo la prossima estate. L'obiettivo della moglie-agente Wanda Nara, riporta 'La Repubblica', sarebbe quello di svalutare il calciatore per poi agevolarne la cessione a prezzo di saldo a fine campionato. Icardi, del resto, è un profilo che piace a molti club: se in Italia fa gola a Juventus e Napoli, infatti, all'estero resta viva la pista Real Madrid.

