Calciomercato Juventus, dopo Allegri: si pensa al doppio ritorno

CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE ALLEGRI / Quando siamo nel pieno della stagione agonistica, in casa Juventus si progetta il futuro. La posizione di Allegri, accostato anche al Real Madrid, resta in bilico: in caso di mancato accesso ai quarti di finale di Champions League, lieviterebbero ulteriormente le indiscrezioni sull'addio a fine campionato.

Così, seresta un nome caldo,una piacevole suggestione, negli ultimi giorni è avanzata nuovamente la candidatura di Antonio clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

La dirigenza bianconera, riporta 'Tuttosport', starebbe vagliando il clamoroso ritorno del tecnico italiano, che potrebbe avere Andrea Pirlo come suo vice. Tuttavia, restano da capire i rapporti tra lui e il presidente Agnelli, considerando alcuni scontri dialettici avvenuti negli scorsi anni. Nonostante non abbia mai avuto un ruolino memorabile in Champions League, il tecnico piace molto al d.s. Paratici ed è considerato maturo per imporre la sua filosofia anche in Europa.

