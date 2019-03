REAL MADRID AJAX SOLARI / "Siamo tristi, ci dispiace per i nostri tifosi. Questo è un anno difficile. Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma è andata male. Tutto quello che poteva succedere in modo negativo per noi è successo, ma questa non deve essere una scusa".

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport', Santiagoha commentato così la clamorosa sconfitta del suo, costata l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League. Meriti anche all'di: "Hanno meritato la vittoria, hanno qualità e gioventù. Possiamo uscire da questa situazione solo con la professionalità, il lavoro e mettendo in campo cuore". L'allenatore argentino sembra però avere le ore contate sulla panchina dei 'Blancos'