REAL MADRID AJAX TADIC / Serata speciale per Dusan Tadic, migliore in campo in Real-Madrid Ajax, gara vinta dagli olandesi con un clamoroso 4 a 1.

Il fantasista serbo ha rilasciato alcune dichiarazioni a fine match: "Voglio sempre fare il massimo per la mia squadra, a volte i gol e gli assist non arrivano, ma la cosa importante è fare il massimo - le sue parole a 'Sky' - Novanta minuti fuori dal mondo? E' bello, è un gran momento, una notte speciale per tutti. Abbiamo dimostrato che chi ama l'Ajax può essere orgoglioso di noi: i tifosi, il club, lo staff e i giocatori. Dobbiamo essere orgogliosi, deve darci energia per migliorare ancora di più in questa stagione".