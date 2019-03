REAL MADRID AJAX / Disfatta storica per il Real Madrid contro l'Ajax. Nel ritorno degli ottavi di Champions League al 'Bernabeu', i ragazzi di Solari hanno rimediato un clamoroso 1 a 4.

Reazione shock sui principali giornali sportivi online, che hanno sottolineato il fallimento madridista. Conciso il titolo sulla home di 'As': "Cuatro meses de luto"; il giornale, che sui social fa un omaggio a Cruijff , sottolinea il "disastro" del Real, che "ha chiuso la stagione con una fragorosa sconfitta contro l'Ajax". 'Marca' dà invece rilievo all'impresa degli olandesi: "L'strappa la corona al". Più duro il titolo di 'Mundo Deportivo', che mette in risalto la stagione negativa: "Fallimento assoluto del Real Madrid, che ha detto addio a tutto". Infine, è laconico anche il titolo di 'Sport': "L'Ajax strappa via un orrendo Real Madrid dalla Champions".