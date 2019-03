REAL MADRID AJAX CARVAJAL / Al termine di Real Madrid-Ajax, terminato 1-4 ha parlato Carvajal. Il calciatore dei blancos sconsolato per l'eliminazione: "E' la mia peggiore notte da professionista - riporta 'Sky Sport' - Non abbiamo mai avuto questa sensazione, non so spiegarmelo.

In una settimana abbiamo perso tutto e non possiamo trovare scuse, l'Ajax ha meritato, eravamo convinti di poter passare e vincere. Nel secondo tempo abbiamo giocato un po' meglio. Finito un ciclo? Non la vedo così, abbiamo una giovane rosa, la stagione è finita per noi. Continueremo a lavorare duro in campionato, è quello che ci tocca e dovremo essere professionali. Non dobbiamo nasconderci: stiamo facendo una stagione di me**a, è cosí"