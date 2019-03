REAL MADRID AJAX PAGELLE / Un Ajax straordinario, degno della sua storia, fiero erede della scuola Cruyff, cancella il Real Madrid dalla Champions League e spezza il suo dominio sull’Europa con un’umiliazione storica. Partita indimenticabile, già nella storia della massima competizione continentale.

REAL MADRID

Courtois 4 - Partecipa al disastro generale regalando all’Ajax il gol del 4-1 che scongiura l’ipotesi di un’epica rimonta madridista. E dire che di tempo ce n’era.

Carvajal 4.5 - Spesso spinge bene come suo solito, ma dietro è allo sbando come tutti i suoi compagni.

Nacho 3.5 - Ci aiuta a comprendere, ancora una volta, quanto caspita sia forte Sergio Ramos.

Varane 4 - L’unica cosa buona della sua partita è la traversa colpita dopo appena 4 minuti.

Reguilon 4 – Era una delle poche note liete delle ultime settimane madridiste. Fino a stasera

Kroos 4 - Non accetta le critiche di Schuster e gli Dei del calcio lo castigano con un errore da principiante che apre la strada verso il baratro.

Casemiro 4.5 - Tra gli ultimi ad arrendersi, ma stasera balla tantissimo anche lui. Dall’86 Valverde: s.v.

Modric 4 – Prova a illuminare il gioco, ma stasera è senza corrente. E se alzi il Pallone d’Oro, queste sono le notti in cui devi brillare.

Vazquez 5.5 - Fino all’infortunio non stava facendo male, forse il tracollo dipende anche dalla sua assenza. Dal 29’ Bale 4.5 - Colpisce un palo, poi sparisce nel nulla e si mangia il 4-2.

Benzema 4.5 – Tra i meno peggio, ma quella triste caduta che gli nega il gol dell’onore lo trascina nel vuoto insieme ai compagni.

Vinicius 4,5 – Rapido e imprendibile ancora una volta, ma ancora una volta sprecone. Non cede a Benzema un pallone che avrebbe potuto cambiare la serata . Dal 35’ Asensio 5.5 - Entra e segna un gran gol, quello della speranza. Più di così non poteva.

Allenatore, Solari 3 – Farebbe meglio a nascondere il risolino sardonico sfoggiato in conferenza stampa più volte in questi mesi. Ha perso tutto in una settimana nel modo peggiore possibile.

A casa sua.

AJAX

Onana 7 – Quando chiamato in causa, si fa trovare pronto con ottimi riflessi.

Mazraoui 7 - L’infortunio di Vinicius gli risparmia un bel po’ di fatica. Fa partire l’azione dello 0-3 con quella scivolata analizzata al microscopio. Dal 79’ Veltman s.v.

De Ligt 7 – Attento, diligente, tecnico: difensore straordinario.

Blind 7.5 - Come sompra, ma con un bel po d’esperienza in più che al Bernabeu fa la differenza.

Tagliafico 7 – Spinge forte ed è praticamente impeccabile anche in fase difensiva.

Schone 7.5 - Si piazza davanti alla difesa, ma lavora da mastino a tutto campo. Segna su punizione il gol che spegne le speranze madridiste: cross sbagliato o no, cosa cambia? Dal 74’ De Wit: s.v.

De Jong 8 - Vince il suo primo ‘Clasico’ mescolando classe olandese e garra. L’unico errore arriva col match già chiuso.

Van de Beek 7 - Si muove come una molla tra centrocampo e area madridista.

Ziyech 7.5 - Elegante anche nello sparare in cielo il pallone della possibile manita al Bernabeu, evitando di maramaldeggiare sui blancos. Mettiamola così.

Tadic 9 - Due assist straordinari, un gol da cineteca. Classe, potenza, tecnica, numeri da fenomeno: i 90 minuti più belli della sua carriera. Peccato abbia già 30 anni.

Neres 8 - Umilia Courtois con un dribbling da brasiliano purosangue. Dal 75’ Dolberg: s.v.

Allenatore, Erik Ten Hag 9 - Cruyff sarebbe fiero di lui.

Arbitro: Brych 6. Resta il dubbio sul gol dello 0-3, ma il VAR non lo convoca al monitor e, quindi, non ha colpe.

Real Madrid-Ajax 1-4, tabellino

MARCATORI: 7' Ziyech (A), 18' Neres (A), 62' Tadic (A), 70' Asensio (R), 72' Schone

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilon; Modric, Casemiro (87' Valverde), Kroos; Lucas Vazquez (28' Bale), Benzema, Vinicius (35' Asensio). All.: Solari

AJAX: Onana; Mazraoui (81' Veltman), de Ligt, Blind, Tagliafico; Schone (73' de Wit), Van de Beek, de Jong; Ziyech, Tadic, Neres (74' Dolberg). All.: ten Hag

AMMONITI: Mazraoui (A), Carvajal (R)

ESPULSI: Nacho (R)

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui