Calciomercato Real Madrid, disfatta Champions: Solari verso l'esonero

CALCIOMERCATO REAL MADRID ESONERO SOLARI / Clamoroso al 'Santiago Bernabeu'. L'Ajax travolge 4-1 ilReal Madrid, ribaltando il 2-1 dell'andata ed eliminando i campioni in carica della Champions League agli ottavi di finale. Sconfitta, quella dei 'Blancos', che potrebbe risultare fatale per Santiago Solari.

Reduce dall'eliminazione in Coppa del Re e dal crollo a -12 dalin Liga, l'allenatore argentino era chiamato a guidare la sua squadra alla conquista dell'ultimo obiettivo stagionale. Il clamoroso 4-1 casalingo di questa sera rischia dunque di costare caro al tecnico. Come già anticipato da 'Calciomercato.it', si va verso l'esonero di Solari in casa Real Madrid . Tra i possibili sostituti José, Antonio, già accostato alla panchina dei 'Blancos' dopo l'esonero die Massimiliano