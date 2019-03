Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CHAMPIONS LEAGUE ROMA JUVENTUS MALAGO' / Giovannilancia il suo messaggio a, impegnate prossimamente nel ritorno degli ottavi di: "Roma e Juve non hanno compiti semplici in Champions ma al di là di una questione di tifo bisogna sperare che vadano avanti il più possibile - ha spiegato il presidente del 'Coni' ai microfoni di 'Ansa'- E' stato importante per nostro calcio aver riportato in Champions quattro squadre, quindi anche per il ranking raccomandiamoci che Roma e Juve continuino il percorso. Stadi? Se c'è un evento che impone di rinnovarli, penso agli Europei 2028, tutti i protagonisti sanno che devono essere pronti per quella data. Sono favorevole al progetto di Firenze ma se ci si muove individualmente tutto si complica".