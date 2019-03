PORTO ROMA CONFERENZA CONCEICAO / Carica Sergio Conceiçao alla vigilia di Porto-Roma. Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore portoghese ha presentato la sfida di ritorno degli ottavi di Champions League: "Sarà necessario vincere, ma non dovremo avere fretta. Conosciamo i loro punti di forza, sono il terzo miglior attacco della Serie A e hanno giocatori straordinari. Sarà fondamentale avere equilibrio.

Dobbiamo rimanere fedeli alle nostre caratteristiche, perché se ci riusciremo avremo molte possibilità di arrivare ai quarti di finale".

L'ex Lazio non pensa al momento della squadra di Di Francesco, reduce dal derby perso in campionato: "Nel calcio tutti dipendono dai risultati. Quindi non mi aspetto di affrontare una squadra più fragile per questo. Ci sono cose che al fischio d'inizio si dimenticano. Hanno perso il derby. Come si può dire che vogliono fare una bella partita per passare il turno al tempo stesso si può dire che sono nervosi. Di certo ogni sfida ha una storia a sé. Bisogna guardare alla Roma come a una bella squadra e forte e noi dovremo essere ai massimi livelli per batterli".

