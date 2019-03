Real Madrid-Ajax, Solari shock: doppia tegola!

REAL MADRID AJAX INFORTUNIO VAZQUEZ / Piove sul bagnato in casa Real Madrid.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Durante la gara di stasera contro l', sul risultato di 2 a 0 in favore degli olandesi, i 'Blancos' hanno fatto i conti con gli infortuni di: il primo è uscito al 29' per un problema muscolare facendo posto a, mentre il secondo ha accusato un fastidio alla caviglia e, in lacrime, al 35' ha fatto spazio ad