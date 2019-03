Calciomercato Roma, futuro Di Francesco: messaggio alla società!

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO FUTURO / Eusebio Di Francesco ha parlato alla vigilia di Porto-Roma, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Interessante un passaggio, in conferenza stampa, in cui il tecnico giallorosso ha così parlato del futuro: "Se sento il supporto della società? Fondamentale essere supportati, sopportati no..." Per restare aggiornato con tutte le news legate ai giallorossi CLICCA QUI. Il futuro di Di Francesco è davvero appeso ad un filo e già da domani potrebbe essere lontano dalla Capitale

