Tottenham, Pochettino polemico: stoccata alla Premier League

BORUSSIA DORTMUND TOTTENHAM POCHETTINO / Mauricio Pochettino polemico sulla gestione del calendario dei club inglesi. Il tecnico del Tottenham ha parlato prima del match di stasera contro il Borussia Dortmund, valevole per il ritorno degli ottavi di Champions League: "Sarà difficile, dura. Molto importante sarà l'approccio alla partita.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dovremo essere aggressivi dall'inizio, il Dortmund spingerà. Bisognerà partire forte, l'ho detto ai giocatori - le sue parole a 'Sky' - Si è parlato tanto del derby anche in conferenza, non voglio giustificaziioni ma è vero che sarebbe meglio avere tutti lo stesso tempo per recuperare. Loro hanno giocato venerdì, noi sabato, ma non fa niente. La Premier League dovrebbe aiutare di più le squdre inglesi che giocano in Europa".