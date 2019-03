ROMA PORTO PEROTTI /Diego Perotti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match col Porto e ai microfoni di 'Sky Sport', ha ribadito la fiducia del gruppo nei confronti di Eusebio Di Francesco e ha parlato del momento dei giallorossi: "Siamo al 100% col mister, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Non bastano le chiacchiere, bisogna scendere in campo e vincere. Sono convinto che daremo una buona risposta".

Sulla gara: "Non possiamo pensare a difenderci ed al risultato dell'andata, dobbiamo fare la nostra partita a tutti i livelli.

Se riusciamo a fare un gol o due per loro diventa tutto più complicato".

I precedenti col Porto: "Ricordo la sfida del 2011 col Siviglia, loro avevano Falcao, noi riuscimmo a vincere qui 1-0, ma perdemmo in casa 2-1. Il Porto in casa, con i suoi tifosi, diventa fortissimo, ma avremo il piccolo vantaggio dell'andata e cercheremo di utilizzarlo. Raggiungere i quarti sarebbe straordinario e vogliamo farlo ancora".

Infortuni : "Spero di tornare ad essere decisivo, è stata veramente dura per me quest'anno, sono stato sfortunato. A volte siamo stati poco costanti, non è una novità. Dobbiamo migliorare su quest'aspetto, essere più concreti. Stando fuori per infortunio, non potevo dare una mano ed è stata dura. Ritrovare la condizione a quest'età non è facile, non è come quando avevo 20 anni, ma domani abbiamo la possibilità di raggiungere un obiettivo importante, mentre in campionato siamo ancora a 3 punti dall'Inter, possiamo fare una grande stagione".

