CALCIOMERCATO INTER ANDERSEN/ Joachim Andersen, difensore centrale della Sampdoria, è uno degli obiettivi del calciomercato Inter per la prossima stagione. Il classe 1996, stando a quanto riportato da 'BT Sports Football', avrebbe cambiato procuratore passando da Soren Lerby all'agenzia inglese Stellar Group.

Non solo, il programma radiofonico britannico ha anche rivelato l'interesse anche del Paris Saint-Germain per il giocatore blucerchiato. Per le ultime notizie sul calciomercato dei nerazzurri---> clicca qui!

I francesi potrebbero mettere in seria difficoltà l'Inter vista l'ampia facoltà di spesa a loro disposizione. In questa stagione Andersen ha collezionato 25 presenze in Serie A e 2 in Coppa Italia.

