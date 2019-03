NAPOLI SALISBURGO LAINER / Il Napoli giovedì sfiderà il Salisburgo in una notte decisiva per la sua stagione: con scudetto e Coppa Italia ormai sfumati, l’Europa League è il grande obiettivo del club di Ancelotti. Di fronte, tra gli austriaci, ci sarà anche Stefan Lainer, che durante la scorsa estate fu a un passo dal vestire la maglia azzurra. Il terzino destro, ai microfoni di Calciomercato.it, analizza la gara e ricorda il suo possibile trasferimento all’ombra del Vesuvio.

Stefan, pronti per il Napoli?

"È stato un sorteggio durissimo. Il Napoli era nel girone di Champions più duro ed è stato eliminato in maniera molto sfortunata. Sarà una grande sfida".



Per gli azzurri l’Europa League è un obiettivo fondamentale...

“Anche per noi. Ogni volta che giochiamo nella gremita Red Bull Arena in Europa, proviamo sensazioni uniche.

L’anno scorso abbiamo mostrato di cosa siamo capaci e l'intenzione è quella di ripeterci”.

In Italia ricordiamo benissimo la rimonta sulla Lazio. Con un tuo gol.

“Una gara storica, la migliore della stagione. Quella rimonta resterà impressa nelle nostre menti a lungo”.

Anche in Austria reputano i partenopei favoriti?



"Il Napoli è, senza alcun dubbio, una delle squadre più forti di questa Europa League, ma da parte nostra vogliamo mostrare ancora una volta ciò che sappiamo fare. Daremo il nostro meglio".

Per te sarà un match speciale: l’estate scorsa sei stato vicinissimo proprio al Napoli.

"C’è stata una trattativa per un trasferimento che alla fine non si è concretizzato. Per me è stato un grande onore essere nel mirino di un club e di un allenatore così importanti. Ormai, però, sono passati un bel po’ di mesi e ora resto concentrato sui miei obiettivi col Salisburgo".

In futuro, però, ti piacerebbe giocare in Serie A?

"Ora tutte le mie energie sono concentrate sul Salisburgo. A fine stagione, vedremo...".

