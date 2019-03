Juve-Atletico Madrid, squalifica Simeone: svelata la data

JUVENTUS ATLETICO MADRID SIMEONE / Manca una settimana alla gara di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid. I bianconeri devono ribaltare lo 0-2 dell'andata per accedere ai quarti di Champions League. I 'Colchoneros' potrebbero dover fare a meno del tecnico Simeone, a causa dell'ormai celebre gesto in panchina nella gara del 'Wanda Metropolitano'.

Laprenderà una decisione nella giornata di giovedì. Caso complesso, come riporta 'As', poiché inizialmente il delegato Uefa presente allo stadio non aveva segnalato nulla. L'indagine del comitato etico è partita in seguito alla segnalazione di un ispettore che aveva assistito al match in tv. Simeone è sotto indagine per condotta inappropriata, rischia una multa oppure una squalifica.