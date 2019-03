SONDAGGIO CM.IT - Juve-Icardi il peggiore 'tradimento' di mercato!

SONDAGGIO CM.IT JUVENTUS ICARDI INTER CALCIOMERCATO / Si avvicina il calciomercato estivo, che potrebbe recare in serbo molte sorprese e colpi di scena. Soprattutto, all'orizzonte, numerosi 'tradimenti' inimmaginabili fino a poco tempo fa. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter quale sarebbe il peggiore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sondaggio stravinto, manco a dirlo, da, che qualora andasse allasi renderebbe protagonista di un vero e proprio sgarbo ai tifosi dell'Inter. 44% dei voti per il possibile passaggio in bianconero per l'argentino, a parti invertiteall'raccoglie il 25% dei voti, superando di poco un eventuale addio aldiin direzione Juve. Solo il 7% dei voti per un eventuale trasferimento dial, che evidentemente sarebbe ben assorbito dai supporters bianconeri.