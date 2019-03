NAPOLI ALLAN MOGLIE / Non è stata una serena mattinata per la moglie del centrocampista del Napoli Allan. La ragazza brasiliana ha pubblicato sul suo profilo Instagram la foto di suo figlio mentre indossava una maglia del Barcellona. Tra i numerosi commenti di apprezzamento per il bambino, c'è stato spazio anche a un insulto di un tifoso partenopeo: «Gli devi far indossare la maglia del Napoli, se no per me tu e tuo marito ve ne potete anche andare altrove.

Qui voglio solo persone che hanno a cuore la causa del Napoli» .

La signora Allan ha prontamente risposto all'autore dell'insulto, invitandolo a vergognarsi: «Ma tu chi sei per dire "voglio" e "per me"? Vai cercare qualcosa da fare invece di fare il tifoso polemico. Mio figlio ha 7 anni ed è appassionato del calcio. Vergognati di quanto detto» . Infine, dopo i numerosi commenti a sostegno della ragazza, il tifoso partenopeo ha fatto marcia indietro e si è scusato per l'accaduto: «Perdonami e perdonatemi tifosi che, dopo il mio inutile intervento, siete accorsi subito a favore di Thais. Volevo dire che sono profondamente addolorato per quello che ho scritto e me ne vergogno. Sono un tifoso del Napoli come voi e non vorrei mai il male di una colonna del mio Napoli come Allan. Spero capiate il mio profondo dolore per questi epiteti con cui state apostrofandomi. Chiedo ancora perdono».

