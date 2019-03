Chelsea, ricorso alla FIFA contro il blocco del mercato

CHELSEA FIFA CALCIOMERCATO / Il Chelsea non ci sta e passa al contrattacco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Dopo la decisione della FIFA di bloccare il mercato per due sessioni ai 'Blues', per via delle irregolarità nel tesseramento di giocatori minorenni, il club londinese ha presentato ricorso, come comunicato dalla stessa FIFA e come si apprende dall'Ansa. Al momento la sanzione non è andata incontro ad alcuna sospensiva, non si conosce ancora la data della discussione del ricorso.