INTER KEITA INFORTUNIO / Nel complicato momento dell'Inter un barlume di speranza potrebbe arrivare direttamente dall'infermeria. Il conto alla rovescia per il rientro di Keita Baldè è infatti quasi terminato, con l'ex laziale che è tornato parzialmente in gruppo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Stando a quanto riportato da 'Sky Sport' il senegalese nella seduta di allenamento di oggi alla Pinetina ha svolto maggior parte del lavoro insieme ai compagni di squadra. Nonostante i passi avanti però per il rientro di Keita in campo bisognerà comunque attendere con ogni probabilità l'incontro con lain campionato del prossimo fine settimana. Estremamente difficile invece un recupero lampo dell'ex Monaco per l'andata degli ottavi di Europa League contro l'. Keita non gioca con l'Inter dalla sfida all'Empoli del 29 dicembre scorso.