CALCIOMERCATO PIRES SARRI ZIDANE CHELSEA / Con le ultime vittorie Maurizio Sarri sembra aver puntellato la propria panchina, quantomeno fino al termine della stagione. In estate però le strade dell'ex allenatore del Napoli e del Chelsea dovrebbero comunque separarsi.

Ne è sicuro anche l'ex campione del mondo francese, Robert, che ha parlato a 'BWinNews' della situazione dei 'Blues': "E' una situazione veramente strana ed è strano il modo in cui vengono trattati gli allenatori. Sarri è veramente un ottimo tecnico e ha fatto cose magnifiche con il Napoli, ma non penso che l'anno prossimo lo vedremo ancora sulla panchina dei Blues. Penso che Zidane sarebbe perfetto per il Chelsea. E' un vincente e un guerriero, sa come si tiene lo spogliatoio e sa come trattare i calciatori sul campo. Ha ottenuto grandi successi in Champions League e questo è fondamentale per il proprietario del club londinese".