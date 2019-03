Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>SERIE A GIUDICE SPORTIVO SQUALIFICATI 26 GIORNATA / Tanto lavoro dopo questov fine settimana per il giudice sportivo che ha squalificato la bellezza di 15 calciatori dopo la 26/a giornata di, tutti per una sola giornata. Nel dettaglio, un turno di stop forzato per Cigarini e Faragò (Cagliari), Rigoni (Chievo) Cassata (Frosinone), Vecino (Inter), Cancelo e Pjanic (Juventus), Rodriguez (Milan) Meret (Napoli), Cionek (SPAL), Consigli (Sassuolo), Dzeko, Fazio e Kolarov (Roma), Mandragora (Udinese). Nessuna mano pesante quindi neanche nei confronti dei calciatori espulsi direttamente.