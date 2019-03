Eintracht-Inter, UFFICIALE una defezione per infortunio

EINTRACHT FRANCOFORTE INTER REBIC - La sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League tra l'Eintracht Francoforte e l'Inter avrà un protagonista in meno in campo.

Non sarà della sfida l'attaccante croato Ante. Il club tedesco ha infatti reso noto che, a seguito degli accertamenti al ginocchio per l'infortunio subito contro l'Hoffenheim, l'ex fiorentino non sarà convocato per la sfida di giovedì.