p>JUVENTUS SCONCERTI RONALDO / Nel corso della trasmissione 'Il Bello del Calcio', in onda sul 'Canale 21', ieri sera si è accesa una pesante discussione sugli episodi caldi diche ha visto coinvolto anche il noto giornalista Marioche in un curioso siparietto con il professordi San Luca, ha detto: "Ve lo dico subito: a me non me ne frega niente di Ronaldo, Juve m***a. E ciò che sto per dire non è sicuramente dettato dalla fede per una squadra che non è la mia. Io dico che quella di Ronaldo su Meret non è simulazione".

Ecco il video del siparietto che ha visto protagonista Sconcerti dal minuto 1:02:11:

