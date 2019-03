CALCIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA / Continua senza sosta la diatriba legata al futuro di Mauro Icardi. Prima i like galeotti ai rivali juventini da parte dell'attaccante e poi la decisione di Wanda Nara di iniziare a seguire anche il Real Madrid su Instagram.

La polemica però non si placa, ed anzi si intensifica in tarda mattinata sul palcoscenico di Twitter dove va in scena lo sfogo della stessa moglie e procuratrice di Icardi che ha deciso di rispondere pubblicamente, sbottando con i tifosi nerazzurri che le addossavano le colpe: "Io non decido, non ho fatto nessuna scelta. Chi ha preso ogni decisione ne sarà responsabile. Il mio lavorò é sistemare e trovare la miglior soluzione, il mio parere è inutile. Ma non c’entro niente!! Un bacio e grazie..e se ti hanno fatto credere altro bravi allora”. Poi la risposta innervosita ancora di Wanda sulla rottura con l'Inter e il doppio ruolo: "I miei ruoli non c’entrano niente in questa vicenda.." Ed infine: "Evidentemente non hai capito un c***o di quello che succederà! Un bacio”. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI