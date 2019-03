CALCIOMERCATO SERIE A DE LIGT MARCELO BALE SANCHO ERIKSEN / Primi due verdetti della fase ad eliminazione diretta in arrivo nella serata che apre le sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Questa sera, alle ore 21, andranno infatti in scena Real Madrid-Ajax e Borussia Dortmund-Tottenham. In palio l'accesso ai quarti di finale della massima competizione europea, con le big di Serie A spettatrici interessate. Sono infatti diversi i giocatori impegnati al 'Santiago Bernabeu' e al 'Signal Iduna Park' seguiti dalle squadre italiane in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Da de Ligt e Marcelo a Ziyech e Bale, fino a Vertonghen, Sancho e Eriksen, ecco tutti gli osservati speciali dei club di Serie A in Real Madrid-Ajax e Borussia Dortmund-Tottenham. CLICCA QUI per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie di mercato!

Calciomercato Serie A, da de Ligt a Bale: i possibili obiettivi in Real Madrid-Ajax

Reduce dai due ko consecutivi nel 'Clasico' di Coppa del Re e della Liga contro il Barcellona, il Real Madrid di Solari non può più sbagliare per non compromettere definitivamente la stagione. I 'Blancos' sono chiamati ad amministrare il 2-1 dell'andata, con l'Ajax pronto però ad approfittare del periodo da incubo dei campioni in carica. In campo numerose stelle e talenti emergenti, che non stanno passando inosservati nemmeno in Serie A. Matthijs de Ligt, ad esempio, è ormai da mesi nel mirino della Juventus: il difensore classe 1999 resta in cima alla lista del club bianconero, che dovrà però vedersela con diverse big europee, Barcellona su tutte. Occhi puntati anche su uno dei talenti più brillanti del club olandese, Hakim Ziyech, grande obiettivo della Roma sfumato nell'ultima sessione estiva.

Molto probabilmente non sarà invece della partita Marcelo, ormai riserva fissa con Solari, che è seguito con grande attenzione sempre dalla Juventus. Lo stesso discorso vale per Isco, sempre più ai margini del Real Madrid e recentemente costretto ai box per infortunio. Il fantasista spagnolo piace molto alla dirigenza bianconera, che potrebbe approfittare della rottura tra le parti per convincerlo a raggiungere Cristiano Ronaldo a Torino. Negli ultimi giorni, sempre in ottica Juventus, si è parlato anche di Casemiro. Il centrocampista brasiliano potrebbe lasciare Madrid nella prossima estate. Infine, altro osservato speciale sarà Gareth Bale. L'esterno gallese è ai ferri corti con Florentino Perez e stuzzica i sogni di Inter e Milan.

Calciomercato Serie A, Weigl, Eriksen e non solo: occhi puntati anche su Borussia Dortmund-Tottenham

Diversi gli osservati speciali delle big di Serie A anche in Borussia Dortmund-Tottenham. L'Inter in passato aveva seguito Alderweireld e Vertonghen: nonostante gli 'Spurs' abbiano già esercitato le opzioni presenti nei rispettivi contratti dei due difensori per il prolungamento fino al 2020, un'offensiva da parte del club nerazzurro nella prossima estate non è affatto da escludere. Tra le fila del club tedesco interessano invece Julian Weigl e Sancho. Il centrocampo classe 1995 piace alla Roma, che avrebbe anche fatto un tentativo per il giocatore a gennaio. Il baby prodigio inglese è stato invece accostato alla Juventus. Numerose, però, le pretedenti in tutta Europa: si parla già di offerte oltre i 100 milioni di euro per il classe 2000. Infine, un altro obiettivo del club bianconero è Christian Eriksen. Il fantasista danese ha un contratto in scadenza nel 2020 e sembra intenzionato a lasciare il Tottenham. Anche in questo caso si profila però una forte concorrenza, con il Real Madrid che è segnalato in pole nella corsa al giocatore: il classe 1992 sarebbe tra i preferiti di Florentino Perez. Club di Serie A che sono dunque pronti a prendere nota in questa serata di Champions League.

