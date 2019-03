ROMA PASTORE INFORTUNIO PORTO / Non finisce proprio mai il calvario di Javier Pastore che sta vivendo una stagione con più bassi che alti. Il centrocampista offensivo della Roma ieri sera si è sottoposto a degli esami che hanno evidenziato un problema al polpaccio sinistro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nuovo infortunio quindi per l'argentino ex PSG che non verrà convocato per la sfida decisiva contro il. Ulteriori problemi per Di Francesco che arriva con qualche acciacco di troppo alla gara più importante dell'anno. Per quanto riguarda Pastore invece le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno.