Calciomercato Milan, voci di addio? Cutrone risponde sui social

CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / Ha fatto fuori rivali come Kalinic e Higuain, ma ora l'esplosione di Piatek rischia di oscurarlo e per Patrick Cutrone gli spazi al Milan si sono ristretti tanto da far lievitare le voci sul possibile addio a fine stagione.

sono in pressing e l'agente, nei giorni scorsi, non ha chiuso: "Resterà al Milan? Vedremo...". Il baby-bomber, però, sembra avere in mente solo il rossonero. Tant'è che ieri, giorno di riposo per la squadra, si è recato comunque a Milanello per una seduta di allenamento individuale e sulle sue Instagram Stories ha pubblicato una foto del centro sportivo con in sottofondo una canzone di Khalid che sottolinea: "Non c'è niente di meglio".