CALCIOMERCATO INTER ZAPATA / In attesa di chiarire la situazione Icardi, l'Inter inizia la caccia per reperire sul mercato l'erede dell’ex capitano in caso di separazione da quest'ultimo in estate.

Oltre al possibile scambio con la Juventus per Dybala , Marotta e Ausilio valuterebbero altre piste ed in particolare quella che porta a Duvan

Il centravanti dell'Atalanta è stato visionato domenica dal vivo nel match contro la Fiorentina e, stando a 'Tuttosport', sarebbe passato in pole nelle preferenze dell'Inter rispetto al romanista Dzeko. Zapata per fisicità ricorda Lukaku, obiettivo più difficile da raggiungere per la prossima estate.

