CALCIOMERCATO ROMA UNDER KLUIVERT / Movimenti in entrata - con il sogno Chiesa in primis - ma anche in uscita per la Roma. Ünder, Kluivert e Perotti potrebbero salutare la Capitale a fine stagione come scrive il 'Corriere dello Sport'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per il turco ci sarebbe soprattutto il pressing dell'Arsenal, mentre l'ex Ajax potrebbe andare via in prestito per giocare con continuità. In bilico anche il futuro dell'argentino, bloccato da numerosi infortuni in questa stagione. Non dovrebbe muoversi da Trigoria invece, su cui si lavora per il rinnovo di contratto in scadenza nel 2020.