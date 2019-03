Calciomercato Inter, caso Icardi: nervi tesi. E Wanda inizia a seguire il Real Madrid

CACIOMERCATO INTER ICARDI WANDA NARA REAL MADRID / Altro che prove di pace. Mauro Icardi conferma il dolore al ginocchio e, dunque, continua a chiamarsi fuori. Niente Eintracht Francoforte di certo, ma il pericolo è che il braccio di ferro possa far considerare già conclusa la stagione dell'ex capitano dell'Inter.

E un ulteriore segnale a conferma di questo muro contro muro arriva dal fatto che l'invito ad un uso più misurato ed attento dei social non sembra essere stato accolto dal calciatore e dal suo entourage.

Dopo la lettera pubblicata da 'Maurito', i like galeotti ai rivali juventini e i tanti retweet della moglie-agente Wanda Nara con messaggi di supporto e attacchi alla società, questa mattina la showgirl argentina ha di nuovo infiammato la discussione iniziando a seguire su Instagram il profilo ufficiale del Real Madrid, da tempo indicata tra le principali destinazioni in caso di addio all'Inter. Una casualità il follow proprio in mezzo alla tempesta?

