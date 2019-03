Calciomercato Roma, le ore calde di Di Francesco: dal Porto a Sousa, il punto

CALCIOMERCATO ROMA ULTIME DI FRANCESCO / La sconfitta della Roma nel derby rimette nuovamente ed in modo concreto in bilico la posizione del tecnico Eusebio Di Francesco. Anche il Ds Monchi, fin qui suo principale sponsor e garante, ha fatto capire che l'orientamento è cambiato e tutto può accadare.

Anche l'esonero, dunque, che a questo punto sarebbe inevitabile in caso di eliminazione nel ritorno degli ottavi di Champions League domani a Porto.

I risultati negativi e i rapporti tesi con lo spogliatoio hanno condannato Di Francesco che, quindi, vede farsi sempre più minacciosa l'ombra dell'esonero con la lista dei successori già pronta da tempo. Resta sempre forte la candidatura di Paulo Sousa che è in trattativa avanzata col Bordeaux (contratto triennale) ma ha comunque mantenuto i contatti con Baldini e potrebbe aspettare i giallorossi (è atteso addirittura in tribuna domani sera in Champions). Come lui in corsa anche Donadoni che, al pari del portoghese, chiede un contratto che vada oltre i 4 mesi e duri almeno una stagione in più in caso di qualificazione alla prossima Champions per poter dar seguito al proprio progetto. Christian Panucci, invece, sarebbe forse l'unico disposto ad accettare un accordo più breve. Si attendono novità nelle prossime ore dunque, e soprattutto l'esito della sfida al 'Do Dragao'.

