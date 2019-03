Calciomercato, Mourinho torna al Real Madrid? La reazione di Sergio Ramos

CALCIOMERCATO REAL MADRID MOURINHO / "Penso sia un orgoglio che un tuo club precedente ti richiami" basta una frase per infiammare il mercato. Soprattutto se a pronunciarla è un José Mourinho che a, poche settimana dal suo addio al Manchester United, già non vede l'ora di ripartire da una nuova panchina. E dopo le voci sull'Inter, è il possibile ritorno al Real Madrid l'ipotesi che prende quota per il prossimo futuro del tecnico portoghese che insidia un Santiago Solari aggrappato all'obiettivo Champions League per meritarsi una conferma sempre più difficile.

Con la Liga ormai sfumata, per l'argentino la permanenza passa dal cammino in Europa.

Complicatissimo confermarsi ancora una volta vincitori in Champions, per questo in casa Real Madrid si già il nuovo allenatore. In corsa ci sono Massimiliano, probabile uscente dalla, quindi Jurgen Klopp e Joachim Low. Ma come detto sale la candidatura di José, ipotesi preferita dal presidente Perez. Non si può dire lo stesso di capitan Sergio, che invece secondo 'El Gol Digital' non vedrebbe di buon occhio il ritorno del portoghese e avrebbe proposto alla società di ingaggiare Mauriciodal Tottenham. Qualora invece la scelta dovesse ricadere sullo 'Special One', allora Ramos vorrebbe che almeno come vice si puntasse sull'ex