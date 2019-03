ROMA PASTORE DI FRANCESCO / Vigilia di Champions per la Roma. Il club giallorosso non si presenta nel migliore dei modi al fondamentale match in casa del Porto, dopo il fragoroso flop di sabato nel derby con la Lazio. Clima di tensione nell'ambiente giallorosso e non solo per la posizione di Di Francesco, in bilico e rischio esonero in caso di eliminazione dalla Champions League.

Ma a tenere banco nello spogliatoio romanista come raccontato ieri daè anche il caso legato al malumore di Javier Pastore , che ha deluso le attese al suo ritorno in Italia dopo la lunga parentesi al PSG.

L'ex Palermo - racconta il 'Corriere dello Sport' - è stato protagonista di un gesto di nervosismo nei confronti di Di Francesco in occasione del match contro la Lazio, prima di fare il suo ingresso in campo nella ripresa al posto di De Rossi. Pastore, particolarmente nervoso, intorno al 65' avrebbe risposto in malo modo alla chiamata del tecnico per la sostituzione perché si aspettava di entrare prima sul terreno di gioco. Il 'Flaco' avrebbe gettato a terra la pettorina, rivolgendo un epiteto poco gentile a Di Francesco secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano romano. Sul momento non ci sarebbe stata nessuna reazione dell'allenatore ex Sassuolo, che potrebbe non essersi accorto dell'atteggiamento tenuto da Pastore.

