CALCIOMERCATO JUVENTUS CONTE ZIDANE ALLEGRI / La Juventus potrebbe cambiare guida tecnica per la prossima stagione.

Massimilianoe il club bianconero, dopo il match di Champions contro l'Atletico, faranno il punto della situazione con la possibilità di un divorzio consensuale che si farebbe sempre più concreto per giugno.

La 'Vecchia Signora' in tal caso potrebbe affidare la panchina ad un 'gestore' stile Allegri come Zinedine Zidane, che resterebbe in pole soprattutto nelle idee del presidente Agnelli. Il Ds Paratici e Pavel Nedved prenderebbero però in considerazione un'altra ipotesi: quella che porterebbe al ritorno di un tecnico 'costruttore' come Antonio Conte, nome tornato d'attualità come scrive il 'Corriere dello Sport'. Sull'ex Ct azzurro, adesso fermo dopo la fine dell'avventura al Chelsea, ci sarebbero anche gli occhi dell'Inter per il dopo Spalletti.

